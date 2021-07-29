Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга проплыл на доске для сапсерфинга* по луже, образовавшейся после сильного ливня на перекрестке Богатырского и Шуваловского проспектов в Приморском районе, делятся очевидцы в социальных сетях.

Vk.com/spb_today Мужчина плывет по луже в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

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Напомним, вечером 28 июля в городе прошел сильный дождь. С обилием осадков ливнёвкам оперативно не удалось справиться, чем и воспользовался один из петербуржцев. Встав на доску для сапсерфинга, он проплыл по проезжей части на глазах у изумленных автомобилистов.

Как уточнили ИА REGNUM в «Водоканале», подтоплений из-за сильного дождя в городе не было. Вода из образовавшейся лужи на перекрёстке Богатырского и Шуваловского проспектов в систему водоотведения ушла за 10−15 минут.

«Ничего критического вчера не было, серьезных подтоплений не зафиксировано, система водоотведения работает в штатном режиме и приняла весь объем осадков», — заверили в ГУПе.

Напомним, по прогнозу погоду, кратковременные дожди, ливни, грозы и град ожидаются в Северной столице 29 и 30 июля.

*Сапсёрфинг (от SUP — англ. standup paddleboarding) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.