Москва, 29 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Нефть слегка подорожала по итогам торгов 28 июля, не сумев удержаться над уровнем $74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Yfffi.se Цена на нефть

«Сегодня, 29 июля, котировки привлекли новую волну покупок, вернувшись к двухнедельным максимумам в районе $74,40.

Риторика заседания ФРС оказалась голубиной, что сыграло на руку рисковым активам. Регулятор дал понять, что не торопится с обсуждением сворачивания стимулов, хотя при этом признал дальнейшие улучшения в экономике. На этом фоне доллар ослаб, что оказало поддержку товарным рынкам.

Тем временем отчет минэнерго США отразил падение запасов сырой нефти на 4,1 млн баррелей на прошлой неделе. Упали также запасы бензина и дистиллятов — на 2,3 млн и 3,1 млн против прогноза — 0,9 млн и — 0,4 млн соответственно. Более того, добыча сократилась на 200 тыс. баррелей, до 11,2 млн баррелей в день.

Бычий отчет в сочетании с ослаблением доллара помогут нефти марки Brent удерживаться на плаву в краткосрочной перспективе, однако распространение штамма дельта в ряде регионов будет и далее сдерживать пыл покупателей.

До конца дня котировкам нужно подтвердить пробой уровня $74 и воздержаться от коррекции. В этом случае фокус внимания быков сместится на уровень $75», — считает эксперт.

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