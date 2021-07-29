Москва, 29 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. На данный момент состояние певицы Марины Абросимовой, также известной под псевдонимом МакSим, продолжает быть тяжелым, однако у артистки наблюдается положительная динамика. Об этом 29 июля рассказала пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика», — сказала она в беседе с РБК.

Также Богушевская отметила, что ей неизвестно, каким образом певица общается с лечащими ее медиками.

Напомним, в середине июня состояние певицы МакSим резко ухудшилось, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ и затем ввели в состояние искусственной комы. При этом у артистки отрицательный тест на SARS-CoV-2.