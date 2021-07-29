Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС России по Ленинградской области. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 29 июля, в Ленобласти с 12−15 часов ожидаются грозы, местами ливни, град и шквалистое усиление ветра скоростью до 15−17 м/с.

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Местных жителей и гостей Ленинградской области просят проявлять внимательность и осторожность при нахождении на улицах населенных пунктов и других участках открытой местности.

Согласно подробному прогнозу гидрометцентра, 29 июля в Ленобласти облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Температура воздуха днем +21…+26 градусов.

В пятницу, 30 июля, ночью местами кратковременные дожди, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с местами порывы до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+24 градуса.