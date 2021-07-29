Токио, 29 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Токио в спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после окончания соревнований. Об этом 29 июля сообщила тренер спортсменки Вера Киряшова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

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«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, всё-таки ей уже 24 года, у неё больные ноги», — цитирует Киряшову ТАСС.

Она отметила, что последние пять лет больные голеностопы не позволяют Ахаимовой делать нормальные приземления.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

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