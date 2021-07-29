Новосибирск, 29 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. ВНовосибирской области в январе— июне2021 года введено 738 тыс. кв. метровобщей площади жилыхпомещений. Этона18,3% выше уровнясоответствующего периода 2020года, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирскстат Строительство жилых домов в регионах Сибирского федерального округа в январе – июне 2021 года

По данным регионального органа статистики, общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальнымизастройщиками жилых домах составила247тыс. кв. метров — 33,5% отобщего объёма введённого жилья.

«Новосибирская область продолжает удерживать лидирующие позиции по жилищному строительству в Сибирском федеральном округе, — уточняет Новосибирскстат. — В январе — июне 2021 года на её долю приходилось около четверти всего введённого на территории округа жилья».