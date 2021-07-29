Астана, 29 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 557 107.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 5700.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 25 714 человек находится в стационарах, из которых 1573 в тяжелом состоянии и 154 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 5619 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.