Тирасполь, 29 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В ходе 505 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 42 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 766 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 107 человек, в том числе 34 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1243 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 590 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 12 человек.

Стоит отметить, что в ПМР прививочная кампания от COVID-19 началась в апреле. На этой неделе в республике начала работать горячая линия по вопросам вакцинации.