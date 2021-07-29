Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге протестировали на наличие коронавирусной инфекции 31 243 человека. Это на пять тысяч человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 29 июля в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт тестирования на COVID-19 на Московском вокзале Петербурга

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Кроме того, специалистами Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, обработано 19 764 вызова по номеру 122.

Напомним, за 27 июля в Петербурге было зафиксировано 1918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 68 человек. Данные за 28 июля будут известны в ближайшие часы.