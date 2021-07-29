Джакарта, 29 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Граждане Австралии готовы заплатить высокую цену за возможность покинуть Индонезию и вернуться домой, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Graham Crumb Ломбок

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Гражданин Австралии, владеющий туристическим агентством на острове Ломбок, заявил, что его попросили помочь покинуть Индонезию и вернуться домой.

Фактически, австралийские граждане, не колеблясь, готовы потратить 3500 австралийских долларов ($2583), чтобы воспользоваться частным кораблем и вернулся в Австралию.

Выбор сесть на корабль или арендовать частный самолет — последнее средство для большинства австралийцев, живущих в Индонезии, вернуться домой. Это связано с тем, что ряд мировых авиакомпаний отказались летать в Индонезию из-за всплеска случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, количество ежедневных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в Индонезии снова стало самым высоким в мире.