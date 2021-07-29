Токио, 29 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 24 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщили в оргкомитете Игр.

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Также уточняется, что в числе новых носителей коронавируса три спортсмена, а остальные — это подрядчики и персонал, которые задействованы в организации Игр.

В результате этот общее число выявленных на Олимпиаде в Токио носителей коронавируса стало составлять 198.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля все представители российской делегации на Олимпийских играх в Токио прошли тестирование на коронавирус, показавшее отсутствие у них инфекции.