Воронеж, , 10:01 — REGNUM Художественный руководитель Воронежского камерного театра, театральный режиссёр Михаил Бычков займёт пост советника губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом стало известно по итогам встречи Гусева и Бычкова 28 июля.

Руководитель дирекции Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков Павел Ищенко © ИА REGNUM

Уточняется, что Бычков станет советником губернатора по культуре, при этом будет работать на посту на общественных началах.

Михаил Бычков является основателем и главным руководителем Воронежского камерного театра. Также Бычков является основателем и художественным руководителем Платоновского фестиваля искусств, который проводится в Воронеже с 2011 года.