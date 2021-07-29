Токио, 29 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Российские рапиристки вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фехтование

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В полуфинале российская команда победила сборную США со счётом 45:42.

В составе сборной России выступают Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

В финале российская команда встретится со сборной Франции. Американки в противостоянии за третье место сразятся с Италией.