Джакарта, 29 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в Индонезии снова стало самым высоким в мире, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии за сутки выявили 47 791 случай заражения коронавирусом и 1824 случая смерти.

По суточной заболеваемости COVID-19 Индонезия опережает Индию и Иран.

Согласно данным, приведенным Worldometer, в Индии за сутки выявили 43 184 носителя коронавируса. Иран занял третья место в мире по суточному приросту носителей коронавируса. За сутки там выявили 33 817 случаев заражения коронавирусом.

Россия стало второй страной в мире после Индонезии, где зарегистрировали 798 смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии заявили, что на национальном уровне число случаев COVID-19 снизилось на 17%, а количество смертей увеличилось на 36%.