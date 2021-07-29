Краснодар, 29 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Проведение и посещение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек запрещено на территории Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал 28 июля губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новое ограничение не распространяется на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях.

Режим повышенной готовности действует на территории края до 1 октября. В регионе действует масочный режим, требование по соблюдению социальной дистанции. С 1 августа при заселении в отели и гостиницы туристам необходимо будет представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг, либо сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, либо отрицательный результат ПЦП-теста при обязательстве получить прививку уже на курорте в течение трёх дней. Для гостей, которые имеют медицинский отвод для прививки, нужен отрицательный результат ПЦР-теста и справку о медотводе.

На 28 июля в Краснодарском крае подтверждено 58 259 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1026,5. В стационарах проходит лечение 2 913 пациентов с COVID-19, дома лечатся 4 247 человек. Скончались 4 107 человек.