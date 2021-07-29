Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Санкт-Петербург 29 июля окажется на периферии циклона, из-за чего над городом пройдут дожди, местами ливни, ожидаются грозы и град. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

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В течение дня в городе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха днем будет достигать +21…+26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В пятницу, 30 июля, также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+24 градуса.

Напомним, вечером 28 июля и в ночь на 29 июля в Петербурге прошли сильные дожди с грозами. Местами они вызвали подтопления.