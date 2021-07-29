Москва, 29 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В июне текущего года ВВП России вырос на 8,5% в годовом выражении. Об этом 28 июля сообщило Минэкономразвития РФ в докладе «О текущей ситуации в российской экономике».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к IV кв. 2019 г. с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%)», — говорится в документе.

Также уточняется, что по итогам II квартала 2021 года ВВП РФ вырос на 10,1% ко к II кварталу 2020 года.

При этом указывается, что с апреля нынешнего года на годовую динамику основных макроэкономических показателей влияет низкая база соответствующих месяцев 2020 года, которая была сформирована под влиянием карантинных ограничений.

Кроме того, отмечается, что в связи с вышесказанным годовая динамика в ближайшие месяцы является непоказательной, так как для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что прогноз по инфляции в текущем году повышен Минэкономразвития России с 4,3% до 5%.