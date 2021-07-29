Москва, 29 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 29 июля, началось тестирование системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в сентябре 2021 года. Тестирование продлится два дня, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

На платформе для онлайн-выборов появилась новая функция «Отложенное решение». Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет компьютер, он сможет заново открыть бюллетень и проголосовать.

В онлайн-голосовании могут принять участие все жители Москвы старше 18 лет с учетной записью на mos.ru. Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля. Тест проводится для проверки готовности системы электронного голосования к работе без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, Центризбирком России на заседании в четверг окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в сентябре 2021 года.

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