Тбилиси, 29 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Выход лидеров правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля между властями страны и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, является ударом по международному имиджу Тбилиси. Об этом 28 июля заявил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире грузинского телеканала «Палитраньюс».

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

"Это государство, которое никакие соглашения не соблюдает. Оно уже имеет ярлык международного мошенника со стажем. Как жить гражданину в этом государстве?» — сказал Маргвелашвили.

По его мнению, отказ членов «Мечты» от соглашения является «наглостью» в отношении не только грузинского народа, но и в отношении международных партнеров Грузии. Экс-президент считает, что этого якобы не могло произойти «без поощрения со стороны России». Маргвелашвили также предложил ввести санкции против тех, кто нарушает соглашение.

Напомним, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.