Москва, 29 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Небольшой дождь может пройти в Москве 29 июля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

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Синоптики рассказали, что благодаря тёплому сектору североатлантического циклона, температурный фон окажется примерно на три градуса тепла выше нормы.

«При этом вероятность осадков постепенно пойдет на убыль, а из-за туч выглянет солнце», — говорится в прогнозе.

В столице воздух прогреется до 27 градусов тепла, в Подмосковье — до 29 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.