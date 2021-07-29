Белгород, 29 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Список рекомендаций, при соблюдении которых возможно проведения Дня города в Белгороде, представил 28 июля региональный Роспотребнадзор. Обсуждается возможность провести лишь протокольные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Nesiditsa.ru Белгород

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По словам главного санитарного врача области Елены Оглезневой, эпидемическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, показатели заболеваемости за июль 2021 года выросли почти вдвое, хотя и несколько ниже, чем в других субъектах ЦФО. При проведении Дня города в Роспотребнадзоре рекомендовали властям не проводить концерты на открытых площадках с участием более 500 человек, отказаться от выездной торговли (за исключением воды и мороженого) и минимизировать любые праздничные активности. В мэрии обсуждают возможность провести лишь протокольные мероприятия, чтобы почтить память освободителей города.

День города в Белгороде отмечается 5 августа в день освобождения от фашистских захватчиков.