Москва, 29 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) направил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой отреагировать на поведение чилийского журналиста во время пресс-конференции российского теннисиста Даниила Медведева на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет», — сказал Выборнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у российского теннисиста Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами».

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В свою очередь спортсмен отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микст-зоны. Медведев также назвал журналиста провокатором и потребовал более не допускать его на свои игры и пресс-конференции.