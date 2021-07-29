Токио, 29 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Олимпийская сборная Австралии по лёгкой атлетике изолирована в полном составе в Токио. Об этом 29 июля сообщает The Sydney Morning Herald.

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По информации издания, всех 63 австралийских легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции. Это произошло после того, как американский чемпион по прыжкам с шестом Сэм Кендрикс сдал тест на коронавирус, давший положительный результат.

Отмечается, что некоторые спортсмены могли контактировать с Кендриксом. А прыгун с шестом из Австралии Кёртис Маршалл подтвердил их тесный контакт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Токио выявили уже почти 200 заразившихся коронавирусом.