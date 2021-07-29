Баку, 29 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Армянская сторона грубым образом нарушила соглашение о режиме прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом 29 июля заявили в азербайджанском минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также в нём уточняется, что 29 июля с 02:45 по 03:40 (с 01:45 по 02:40 мск) армянские военные с расположенных в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района позиций «подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Зейлик Кельбаджарскооо района».

Помимо того, указывается, что в результате открытия азербайджанскими военными ответного огня армянская сторона была подавлена.

«Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в пресс-службе минобороны Армении заявили, что подразделения азербайджанских вооружённых сил после атаки на армянские позиции понесли потери и были отброшены на свои исходные позиции.