Москва, 29 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Осложнения после коронавирусной инфекции могут развиться примерно у трети детей, выше этот риск для детей с лишним весом. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

_Alicja_ Дети

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Он отметил, что дети зачастую легче переносят COVID-19, чем взрослые. Однако в 30% случаев и у них могут развиться постковидные осложнения, которые затрагивают сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг и желудочно-кишечный тракт.

Самый высокий риск осложнений — у детей с избыточной массой тела, добавил специалист.

Горелов уточнил, что чаще всего коронавирус поражает детей в возрасте 14−17 лет, так как они больше общаются с другими людьми. Дети помладше в летние каникулы разобщены, среди них заболевших меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горелов рассказал, что вирус чаще мутирует в организме людей, не прошедших вакцинацию.

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