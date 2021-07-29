Токио, 29 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Российский пловец Климент Колесников, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, поделился впечатлениями о своем выступлении.

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«Бронзовая медаль — это хорошо, но я понимаю, что мог проплыть быстрее. Утешает, что впереди ещё будут Олимпийские игры», — сказал он журналистам.

«Кроль — королевская дистанция, но я не думал, что мне нужно победить американца, я просто хотел выложиться по полной. Мне не важно, у кого выигрывать», — добавил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, Колесников выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Золото выиграл с олимпийским рекордом представитель США Кейлеб Дрессел, показавший время 47,02 секунды. Второе место занял австралиец Кайл Челмерс (47,08).