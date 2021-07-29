Кишинёв, 29 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 28 июля выявили 166 случаев заражения коронавирусом в ходе 5601 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 259 018 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 251 741 человек, в том числе 96 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 319 пациентов с COVID-19, из которых 55 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6250 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 139 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6060 тестов. Выздоровевшими врачи признали 92 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии, по данным минздрава республики на 28 июля, за время прививочной компании было использовано 1 млн доз вакцин от COVID-19. Вакцинация в стране началась 2 марта, привито более 16% населения.