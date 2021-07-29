Магадан, 29 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проработать вопрос о дополнительных выплатах в размере 5 тыс. рублей на детей школьного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Деньги

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На данный момент на федеральные выплаты в 10 тыс. рублей подано 10 448 заявлений от родителей учеников Колымы.

Приём заявлений продлится до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил начать перечислять родителям школьников 10 тыс. рублей не с 16 августа, а со 2 августа.