Токио, 29 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Российский пловец Антон Чупков намерен завершить карьеру. Об этом 29 июля он рассказал журналистам.

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«Следующая цель — радоваться жизни. Это один из моих последних стартов на высоком международном профессиональном уровне», — сказал 24-летний Чупков.

Он добавил, что не будет принимать участия на чемпионате мира 2022 года в Фукуоке и Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Не хочу после стольких лет опять жить на сборах. Хочу переключиться и жить по-другому», — заключил спортсмен.

Чупков является двукратным чемпионом мира и рекордсменом мира на дистанции 200 м брассом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Токио Чупков финишировал четвёртым в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом.