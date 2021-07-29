Москва, 29 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Цены на нефть 28 июля возобновили рост, хотя довольно неуверенно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, цена североморской Brent на ICE смогла подрасти всего лишь на 0,05% до $73,7 за баррель, а цена техасской WTI выросла побольше на 0,4%, до $72,05 за баррель.

Сегодня, 29 июля, на утренних торгах умеренный рост цен продолжается, Brent дорожает на 0,38%, WTI — на 0,6%, снова закрепившись выше $72.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, по данным американского минэнерго, упали на 4,089 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение только на 2,93 млн.

Заседание ФРС США и последующая пресс-конференция её руководителя Джерома Пауэлла никаких сенсаций не принесли. Пауэлл заявил, что существенных изменений в денежно-кредитной политике пока не будет, а значит, она останется мягкой, и доллар будет ослабляться.

У трейдеров фьючерсного рынка есть интерес к покупке нефтяных фьючерсов, но новости с «коронавирусного» фронта пока не позволяют нефти дорожать более значительно.

Цена Brent пока колеблется в узком коридоре в $73−74 за баррель. Сегодня ожидается движения котировок Brent в интервале $72,50−73,50 за баррель», — предполагает эксперт.

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