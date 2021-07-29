Анкара, 29 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Ограничительные меры из-за коронавируса в Турции пока не собираются вводить власти страны, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа 28 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

Вместе с тем министр отметил, что к ограничениям придется прибегнуть в случае усугубления ситуации. Он назвал главной защитой от коронавируса вакцинацию. Коджа призвал жителей Турции проявлять гражданскую ответственность и делать прививки от COVID-19.

Глава ведомства напомнил, что во многих странах уже принимают законы, касающиеся обязательной вакцинации. Министр попросил сограждан не доводить правительство до подобных шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция может закрыть границы страны для иностранных граждан из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Дельта».