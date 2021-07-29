Джакарта, 29 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Тяжелоатлет из Индонезии Рахмат Эрвин Абдулла завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио, сообщает Detik.

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Спортсмен показал лучший результат в категории до 73 кг среди мужчин. Рахмат Эрвин Абдулла показал результат 342 кг (152 кг в рывке и 190 кг в толчке).

Президент Индонезии Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter поздравил индонезийского спортсмена с победой.

https://twitter.com/jokowi/status/1420550164142383104

Рахмат Эрвин Абдулла занимается тяжелой атлетикой с детства. Индонезийский атлет является победителем юношеского чемпионата Азии 2019 года в Пхеньяне (КНДР). На том же мероприятии год спустя в Ташкенте (Узбекистан) Рахмат Эрвин смог сохранить первенство.

В настоящее время Индонезия занимает 40-ю строчку в медальном зачете. Сборная страны смогла завоевать три олимпийские медали.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия ожидает официального решения Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Токийского олимпийского организационного комитета (TOCOG) по вопросу допинга.