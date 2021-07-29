София, 29 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Допущенные в ходе организации кампании по вакцинации населения Болгарии от COVID-19 ошибки стали причиной гибели примерно 10 тыс. человек. Об этом 28 июля заявил болгарский министр здравоохранения Стойчо Кацаров, его слова приводит телеканал Nova.

Mil.ru Вакцинация

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Как указал глава минздрава Болгарии, в стране при организации прививочной кампании не был дан приоритет лицам в возрасте старше 60 лет и пациентам, имеющим тяжелые заболевания.

«По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал он.

Кроме того, Кацаров добавил, что при заказе вакцин от COVID-19 также была допущена серьезная ошибка, так как Болгария решила заказать большее количество вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в противовес трем другим одобренным на территории Евросоюза препаратам (американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen).

По словам министра здравоохранения Болгарии, из-за задержек поставок этой вакцины до конца февраля в стране было вакцинировано только 200 тыс. человек.

Отметим, за всё время пандемии на территории страны было выявлено в общей сложности 424 тыс. носителей коронавируса при более чем 18,2 тыс. скончавшихся от нового заболевания.