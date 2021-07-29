Вашингтон, 29 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Планы по повышению межбанковской учетной ставки для борьбы с ростом инфляции в США не рассматривает Федеральная резервная система (ФРС), заявил глава ведомства Джером Пауэлл 28 июля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Он считает, что говорить о подобных шагах «преждевременно». Пауэлл отметил, что в ФРС «очень внимательно» отслеживают ситуацию с инфляцией в стране и готовы применить свои инструменты в случае необходимости.

Глава ведомства также подчеркнул, что о «повышении процентных ставок» следует думать только «в перспективе». Вместе с тем Пауэлл признал, что уровень инфляции в США будет «держаться выше целевого в течение нескольких месяцев». Однако, как считает он, «в среднесрочной перспективе инфляция снизится». Пауэлл не смог уточнить, когда это произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля американский министр финансов Джанет Йеллен направила в Конгресс США письмо, в котором предупредила, что экономической системе Соединенных Штатов угрожает непоправимый ущерб и перспектива дефолта при сохранении действующей верхней границы госдолга.