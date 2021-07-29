Подгорица, 29 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. После парламентских выборов 30 августа 2020 года Черногория вступила в фазу политической нестабильности. Ни у одной политической партии нет достаточно силы и поддержки, чтобы навязать свою позицию, что само по себе неплохо, но ни у кого нет достаточной поддержки, чтобы представить и реализовать то, что нужно стране, считает внешнеполитический аналитик из Белграда Душан Янич, сообщает RTCG.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Янич считает, что, несмотря на сохранение внешнеполитического курса Черногории, проблемы все равно будут.

«В нынешнем правительстве есть сильное политическое образование, «Демократический фронт», идеи которого, безусловно, разделяют некоторые граждане, которые могут не быть их избирателями. Задача ДФ — дестабилизировать Черногорию и вывести ее из альянса НАТО, то есть показать на примере Черногории, что альянс по-прежнему является слабым партнером», — считает Янич.

По его оценкам, «критический уровень нестабильности» произойдет в наиболее чувствительный момент.

Он считает, что от лидеров ДФ ожидают политического восстания, и на этот раз это означает свержение правительства, которое они ранее поддерживали.