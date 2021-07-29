Токио, 29 июля, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Российский пловец Антон Чупков не смог выиграть медаль Олимпиады, заняв четвёртое место в заплыве на 200 м брассом. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Золото завоевал австралиец Зак Стабблти-Кук, показавший время 2 минуты 06.38 секунды. Вторым стал Арно Камминга из Нидерландов (2:07.01). Замкнул тройку финский пловец Матти Маттссон (2:07.13).

Чупков финишировал четвёртым, показав результат 2 минуты 07.24 секунды.