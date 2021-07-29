Токио, 29 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров брассом. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Чикунова заняла второе место в своём полуфинале, показав результат 2 минуты 20,57 секунды.

Ещё одна представительница России Мария Темникова стала седьмой, показав время 2 минуты 24,69 секунды, и не смогла пробиться в финал.

Финальный заплыв состоится 30 июля.