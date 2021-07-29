Ульяновск, 29 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках празднования Дня Крещения Руси освятили купола главного Собора Спасского женского монастыря, который начали возрождать шесть лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru В Ульяновске освятили купола главного Собора Спасского женского монастыря

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Церемонию освящения провёл митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, который поздравил прихожан с Днём памяти святого князя Владимира и Днём Крещения Руси, отметив важность начала нового этапа возрождения святой обители.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, принявший участие в церемонии, выразил уверенность в том, что «в самые короткие сроки Спасский монастырь будет полностью восстановлен, и Ульяновск обретёт новый символ нравственной и культурно-исторической победы».

Ulgov.ru Купола главного Собора Спасского женского монастыря в Ульяновске

Храмовый комплекс был построен в начале XVII века одновременно с основанием города Симбирска и был разрушен в 1920 году. Его возрождение началось шесть лет. В настоящее время построен надвратный храм в честь всех святых, восстановлен корпус монашеских келий и трапезной, где расположился домовой храм в честь Иверской иконы Божией Матери.

Ulgov.ru Собор Спасского женского монастыря в Ульяновске

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Лонгин в своём поздравлении отмечал, что День Крещения Руси «имеет важное значение для каждого из нас», так как принятие христианства открывало путь к развитию государства и «ко спасению человека». В свою очередь, руководитель региона Алексей Русских отмечал, что «вера в триединого Бога способствовала объединению славянских племён», а в тяжёлые времена «православные принципы любви, милосердия и самопожертвования» преодолеть все препятствия.

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