Токио, 29 июля, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Золото выиграл с олимпийским рекордом представитель США Кейлеб Дрессел, показавший время 47,02 секунды. Второе место занял австралиец Кайл Челмерс (47,08).

Колесников замкнул тройку призёров, его результат составил 47,44 секунды.