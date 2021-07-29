Новосибирск, 29 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Областная поддержка инвестпроектов по модернизации коммунальных сетей не только позволит стимулировать предприятия на обновление оборудования, но и выступит фактором, сдерживающим рост тарифов. Поддержку реализации проектов в сфере ЖКХ и энергетики Черепанова и Новосибирска рассмотрели на Совете по инвестициям, который провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области одобрил масштабные инвестпроекты по модернизации коммунальных систем Новосибирска и Черепанова

Технологическая стадия проекта в Черепанове — завершена. Были модернизированы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общий объём инвестиций — 718,1 млн рублей. 60% из них выделил Фонд модернизации ЖКХ, по 20% вложили Новосибирская область и частный инвестор. Объекты введены в эксплуатацию в прошлом году, а к концу 2021 года должны выйти на проектную мощность, но уже сейчас, отмечают в министерстве ЖКХ и энергетики региона, можно высоко оценить эффективность проекта.

Технологически проект состоялся, важно, чтобы он состоялся экономически и социально, отметил на заседании Совета глава региона. Во время заседания было одобрено решение об оказании господдержки в соответствии с региональным законом «Об отдельных вопросах госрегулирования инвестдеятельности, осуществляемой в форме капвложений на территории Новосибирской области».

«Мне кажется нужно создать этот прецедент, ситуация стандартная, коммунальные системы изношены, это факт. Мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать собственников в обновлении оборудования. Инвестор получает поддержку от государства, а департамент по тарифам следит, чтобы это решение было учтено как сдерживающий фактор от роста тарифа», — подчеркнул губернатор.

По словам директора ООО «ЮрСиб» и ООО «КС Восток-Запад» Олега Разумейко, «эта поддержка позволит сохранить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение в существующих пределах».

И если жители Черепанова уже оценили по достоинству первые результаты проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры, то в областном центре масштабный проект готовится к реализации.

На заседании Совета в правительстве региона рассмотрели возможность предоставления инвестору инвестиционного налогового вычета на прибыль организации путем расширения сферы применения областного закона «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», а также мер господдержки в соответствии с законом №75-ОЗ.

Кроме того, благодаря инициативе президента РФ, озвученной во время послания Федеральному собранию, появилась возможность компенсировать из федерального бюджета регионам две трети выпадающих из-за предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Соответствующее постановление правительства РФ уже подписано, правила и условия компенсации выпадающих доходов утверждены. На получение дотаций могут претендовать регионы, внедрившие инвестиционный стандарт. Новосибирская область намерена активно участвовать в данной работе, доложил губернатору министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Во главу угла при реализации проекта должны быть поставлены экономическая целесообразность надёжность работы всей системы, — заявил Андрей Травников. — Против технического прогресса не пойдешь, комбинированная выработка более экономична и экологична, если мы говорим про угольные котельные. Решено в целом поддержать техническую часть программы. Мэрии Новосибирска, министерству ЖКХ и энергетики и департаменту по тарифам детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла. Если существуют малые котельные, которые необходимы для поддержки циркуляции в случае ЧП, их ни в коему случае из работы выводить нельзя. Одобрить применение инвествычета при условии максимального привлечения федеральных инструментов. А использование региональных мер поддержки должно быть учтено при будущих тарифных решениях — как в случае с проектом в Черепаново».