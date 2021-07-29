Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с начальником РЖД Олегом Белозеровым участвовали в открытии нового Байкальского тоннеля у восточного портала. Движение по тоннелю открыл накануне президент России Владимир Путин в в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Technologiya.ru Байкальский железнодорожный тоннель

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"Насколько важна для нас эта железнодорожная «артерия», думаю, понимают все. Вторая ветка БАМа была жизненно необходима не только для Бурятии, для Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока в целом», — отметил глава республики.

Длина тоннеля достигает почти 6,7 км, диаметр — 10,2 м, глубина заложения — до 300 м. Ввод в строй нового тоннеля и запуск второго пути на участке Дельбичинда — Дабан, по словам Цыденова, позволит увеличить здесь пропускную способность в пять раз — до 85 пар поездов в сутки.

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