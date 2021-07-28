Москва, , 13:30 — REGNUM С открытием второй ветки Байкальского тоннеля пропускная способность БАМа возрастёт в разы. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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«Тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве Второй Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи и внесли весомый вклад в модернизацию БАМа», — заявил Путин.

«С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастёт, в разы: было 17 пар (поездов в сутки), будет на первом 33, а потом и, по-моему, до 57», — указал он.