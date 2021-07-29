Бейрут, 29 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Недавно назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что в ближайшие 100 дней на своём посту остановит «распространение пожара», который привёл страну к худшему кризису за всю историю. Об этом 28 июля сообщило агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

«Я не могу потушить пожар, — сказал он. — Но я могу остановить его распространение, и это то, что я собираюсь сделать и надеюсь сделать в первые 100 дней в офисе».

Микати заверил, что обладает достаточной международной поддержкой и деловым опытом, которые позволят ему стабилизировать социально-экономическое положение в стране.

«У меня есть необходимая международная поддержка со стороны Европейского Союза и, в частности, Франции. И я считаю, что США также будут открыты для поддержки», — отметил он.

Агентство сообщило также, что доноры пообещали выделить Бейруту военный фонд в размере миллиарда долларов на проведение ключевых экономических реформ и борьбу с коррупцией.

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Напомним, предыдущий премьер-министр Ливана Саад Харири 15 июля подал в отставку, не получив согласия президента Мишеля Ауна на формирование правительства в предложенном составе.