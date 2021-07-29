Нанкин, Китай, 29 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Восточный китайский мегаполис Нанкин с населением более 9,3 млн человек начал 28 июля третий раунд комплексной кампании по тестированию населения на COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общегородское тестирование охватывает всех жителей, в том числе тех, кто находится в городе с краткосрочным визитом. В Нанкине, являющимся столицей восточно-китайской провинции Цзянсу, возобновились случаи локальный передачи COVID-19, с тех пор как 20 июля у ряда работников аэропорта был выявлен положительный результат теста на коронавирус.

В настоящее время город классифицировал четыре района как зоны высокого риска по COVID-19 и 42 района как зоны среднего риска, согласно муниципальному штабу по профилактике и контролю за COVID-19.

Городской центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что штамм вируса, вызвавший недавний всплеск заболеваемости COVID-19, был идентифицирован как высокоинфекционный вариант «Дельты».

Поэтому официальные лица настоятельно призвали тех, кто стоит в очереди на тест, носить маски, держаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга и избегать разговоров.