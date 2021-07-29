Токио, 29 июля, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио, финишировав третьим на дистанции 100 м вольным стилем.

Олимпийские кольца

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Пловец показал результат 47,44 секунды, уступив золото американцу Калебу Дресселу (47,02 секунды) и серебро австралийцу Кайлу Чалмерсу (47,08 секунды).

Для Колесникова медаль стала второй на Олимпиаде в Токио. Ранее он завоевал серебро в заплыве на 100 м на спине.

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Сейчас в копилке российской команды 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.