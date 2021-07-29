Пекин, 29 июля, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Объем автомобильных грузовых перевозок в Китае значительно вырос за первую половину текущего года, согласно официальным данным, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата Грузовик FEMA для перевозки гробов в штате Висконсин. США

Объем автомобильных перевозок в период с января по июнь в Китае достиг примерно 18,48 млрд тонн, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Министерства транспорта КНР. В центральной провинции Хубэй наблюдался самый быстрый рост за этот период, достигнувший отметки в 204,9%.

По данным министерства, за первые шесть месяцев инвестиции в основной капитал в сфере дорожного строительства достигли 1,15 трлн юаней (около $177,9 млрд), что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.