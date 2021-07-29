Шанхай, Китай, 29 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Стоимость алмазов, импортируемых в рамках общей торговли на Шанхайской алмазной бирже (SDE), достигла рекордного уровня в первом полугодии, сообщила Шанхайская таможня, передает агентство Синьхуа.

James St. John Алмаз

Запущенная в октябре 2000 года, SDE является единственной авторизованной платформой для транзакций по импорту и экспорту алмазов в Китае.

Импорт алмазов значительно вырос в первой половине 2021 года, составив 10,5 млрд юаней (около $1,6 млрд), что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Глобальный рынок алмазов сильно пострадал от пандемии COVID-19. Однако эффективный контроль Китая над вспышкой, осуществляемый с прошлого года, способствовал стабилизации рынка алмазов, о чем свидетельствует бурный рост торговли через SDE.