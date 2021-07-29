В Хабаровском крае от COVID-19 скончались уже более 600 человек
Хабаровск, 29 июля, 2021, 04:39 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 323 (320 — накануне) положительных теста на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»
Выздоровели 314 пациентов, при этом за два дня от осложнений коронавируса скончались 11 человек (+6 за сутки).
Всего на 29 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 64 497 носителей коронавируса, 58 050 человек выздоровели, скончались 617 жителей региона.
Читайте также: В Астраханской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области на 28 июля подтверждено 13 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19.