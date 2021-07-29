Хабаровск, 29 июля, 2021, 04:39 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 323 (320 — накануне) положительных теста на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Выздоровели 314 пациентов, при этом за два дня от осложнений коронавируса скончались 11 человек (+6 за сутки).

Всего на 29 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 64 497 носителей коронавируса, 58 050 человек выздоровели, скончались 617 жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области на 28 июля подтверждено 13 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19.