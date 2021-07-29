Вашингтон, 29 июля, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Ультиматум Белому дому и американскому минфину с требованием ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» выдвинула группа сенаторов-республиканцев. Об этом 28 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответсвующее обращение.

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В списке членов Сената, подписавших документ, 12 человек. Они считают, что реализация Nord Stream 2 напрямую вредит интересам США, а также союзникам и партнерам Вашингтона.

Авторы письма полагают, что открытие газопровода якобы усилит влияние России на европейские страны, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, а также будет «поддерживать дальнейшую агрессию РФ». В случае невыполнения своего требования они обещают заблокировать назначение двух кандидатур в минфин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получит «миллиарды и миллиарды долларов» прибыли в случае запуска «Северного потока — 2».

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