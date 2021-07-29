Магадан, 29 июля, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В Магадан 28 июля поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Новый препарат однокомпонентный — вводить его нужно всего лишь раз. Эффективность облегченной версии «Спутника», согласно клиническим испытаниям, составляет практически 80% (у «Спутника V» она более 90%).

Использовать «Спутник Лайт» будут как для ревакцинации, так и для иммунизации пациентов от 18 до 45 лет.

Всего доставлена в Магаданскую область 1 тыс. доз.

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